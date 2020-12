L’Olympique Lyonnais s’est imposé 3 buts à 1 sur la pelouse du FC Metz, dimanche soir, en clôture de la 13e journée de la Ligue 1.

Metz était pourtant bien entré dans le match, obtenant un penalty dès la 7e minute de jeu. Farid Boulaya s’élance… mais Anthony Lopes l’arrête ! C’est le premier tournant du match. Le second intervient 10 minutes plus tard. Memphis Depay ouvre la marque pour l’OL depuis une frappe de l’extérieur de la surface (17). Dès le retour des vestiaire, Karl Toko Ekambi fait le break (47e). Puis le Camerounais signe un doublé personnel à l’heure de jeu (60e). Farid Boulaya réduit la marque (75), mais l’écart était fait. Metz terminera même la rencontre à dix après l’expulsion de Boye pour un second carton jaune.

Lyon remporte sa 7e victoire de la saison et poursuit son embellie au classement. L’OL est à hauteur de Lille à la deuxième place, avec juste deux petits buts de différence. Le PSG n’est que deux points devant. Après un début de saison raté, Lyon est lancé et joue bel et bien le titre ! Dimanche prochain, l’OL se rend au Parce des Princes. Un match à six points en perspective !