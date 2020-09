Rudi Garcia se retrouve dans le viseur des observateurs de l’Olympique Lyonnais après ce début de saison difficile en Ligue 1 avec les Gones. Nicolas Puydebois n’est pas tendre avec l’ancien coach de l’OM.

“Les matchs de l’Olympique Lyonnais sous Bruno Genesio, il y avait du très bon comme du très moyen, voire du mauvais. Là, on fait une comparaison entre Genesio et Rudi Garcia. La grande différence, c’est qu’avec Rudi Garcia, c’est moyen tout le temps. Il n’y a même pas de flamboyance. J’ai été dur avec Genesio vu le matos qu’il y avait, mais force est de constater que c’était bien mieux avec lui qu’avec Garcia”, a indiqué le consultant de Olympique et Lyonnais.

Avant de poursuivre : “Dans les choix de Garcia… quand on fait un onze de départ, il doit pouvoir enchaîner les matchs. On devrait voir peu de rotation avec cette équipe. Garcia, il y a des antécédents depuis son arrivée. Il a été bon en entretien d’embauche apparemment. Il n’a pas été dans les objectifs l’an passé. Le Final 8 était particulier et certainement biaisé. C’était un feu de paille. L’ensemble est incohérent.”