Ce n’est un secret pour personne : Houssem Aouar a été fortement courtisé cet été. Et dans un entretien accordé à L’Équipe, ce dernier avoue avoir souhaité quitter l’Olympique Lyonnais. « Malheureusement » pour lui, l’équipe française ne s’est mise d’accord avec aucun des clubs intéressés.

« Je n’ai pas du tout refusé ! C’était un mercato stressant pour moi. Mais je suis tombé d’accord avec la plupart des clubs qui se sont manifestés », a déclaré Houssem Aouar à L’Équipe. « Je n’ai pas fait obstacle. Malheureusement, l’OL n’a pu se mettre d’accord avec aucun des clubs intéressés »

Par ailleurs, le joueur de l’Olympique Lyonnais a confirmé les interets de l’OGC Nice. « J’ai beaucoup de respect pour le projet de Nice et pour ce club. Mais je ne me voyais vraiment pas partir de Lyon pour aller là-bas, ou dans un autre club français. Je suis Lyonnais, j’ai tout fait ici, je suis supporter du club. Donc en France, c’est l’OL. Ça serait vraiment compliqué pour moi d’aller dans un autre club que l’OL en L1, je suis formé ici… Je voulais surtout découvrir un autre championnat et une autre culture. »

