L’UNFP porte la voie des joueurs de Ligue 2, massivement opposés à un passage à 18 clubs.

Via un communiqué, l’UNFP clame son inquiétude quant au projet de Ligue 2 à 18 équipes. Le syndicat des joueurs indique qu’une consultation menée auprès des joueurs de Ligue 2 révèle que 89% d’entre eux sont opposés à cette réforme du championnat.

« L’UNFP, en soutien au besoin d’informations des joueurs qu’elle représente, demande donc au collège des clubs de L2 de fournir, publiquement de préférence, les éléments tangibles et factuels justifiant cette orientation massivement cautionnée par les clubs. Inquiets pour leur avenir et pour leurs emplois forcément impactés, les joueurs souhaitent comprendre pourquoi et comment le passage de la L2 à 18 est ainsi aujourd’hui annoncé comme LA solution et présenté comme une voie nécessaire à la survie de nos Championnats ? «