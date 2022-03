Au cœur d’une véritable polémique, Benoît Costil et Laurent Koscielny, membre du vestiaire des Girondins de Bordeaux, sont désormais soutenus par l’Union Nationale des Footballeurs Professionnels.

« Alors que leur club préféré a besoin de réunir toutes ses forces vives pour relever la tête et sortir de la crise, quelle mouche a piqué certains supporters bordelais, quelle force obscure les pousse ainsi à brûler aujourd’hui ce qu’ils ont adoré hier, à accuser les joueurs de tous les maux ? De tous leurs maux ? Comme un plaisir malsain et déplacé, d’aucuns diraient calculé, ils ‘s’offrent’ un lynchage médiatique et s’attaquent à deux joueurs – deux internationaux à la carrière irréprochable – comme s’ils cherchaient à les déstabiliser, tout en jetant dans le même temps l’opprobre sur tout un effectif qui serait forcément complice si l’on portait quelque crédits à leurs allégations. Un effectif que l’UNFP soutient sans la moindre réserve. Et puisqu’il leur fallait, pour mieux déverser leur haine, ajouter la honte à la dénonciation misérable, ils ont osé – mais comment ? Mais pourquoi ? – se servir du racisme, ce crime, ce délit avec lequel il n’est pas permis de jouer. Mais peut-être voulaient-ils, en agissant aussi tristement, en attaquant les hommes, ‘déléguer à l’autre le dégoût d’eux-mêmes’ comme l’écrivait Robert Sabatier ? », a déclaré le syndicat des footballeurs professionnels ce jeudi dans un communiqué officiel.