Jermain Defoe, qui a marqué 162 buts en Premier League sous les couleurs de West Ham, Tottenham, Portsmouth, Bournemouth et Sunderland, a confirmé aujourd’hui son intention de prendre sa retraite professionnelle.

Jermain Defoe a confirmé qu’il prendrait sa retraite du football professionnel avec effet immédiat, l’ancien international anglais se tournant désormais vers le prochain chapitre de sa carrière. Au cours d’une carrière longue de 22 ans, Defoe a marqué 162 buts en première division et a reçu 57 sélections en Angleterre, marquant 20 buts, dont le dernier en mars 2017. Après avoir aidé les Rangers à remporter le titre de la Premiership écossaise la saison dernière, le joueur de 39 ans a rejoint Sunderland à la fin du mois de janvier, pour un contrat à court terme jusqu’à la fin de la saison.

Cependant, après seulement sept apparitions avec les Black Cats, l’attaquant vétéran a confirmé qu’il était temps pour lui de raccrocher les crampons, mettant un terme à ce qu’il décrit comme une « carrière incroyable » : « après 22 ans de carrière, j’ai décidé de me retirer du monde professionnel. Cela a été une décision très difficile, dont j’ai discuté avec ma famille et mes proches. J’ai fait mes débuts à 17 ans en 1999 et je sens aujourd’hui que c’est le bon moment pour m’arrêter. J’ai eu une carrière incroyable et j’ai rencontré des gens formidables. »