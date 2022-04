Pour Joe Cole, Romelu Lukaku va rapidement devoir se réveiller s’il veut vraiment s’imposer comme un titulaire à Chelsea.

Encore sur le banc hier au coup d’envoi de la demi-finale de FA Cup entre Chelsea et Crystal Palace (2-0), Romelu Lukaku n’a eu le droit qu’à un petit quart d’heure pour s’illustrer en fin de rencontre. Trop peu pour faire la différence, même si le Belge a réussi à trouver le poteau sur l’une de ses rares occasions.

Présent au micro d’ITV Sport ce dimanche, l’ancien Blues Joe Cole estime que l’ancien goaleador de l’Inter Milan a laissé filer une opportunité en or. « Lukaku a six semaines pour sauver sa carrière à Chelsea. Contre Crystal Palace il a eu sa chance, mais il a manqué une énorme occasion. Quand ça ne va pas sur le terrain, ça ne va pas dans la tête non plus. Les supporters voyaient Lukaku comme la pièce manquante du puzzle à Chelsea. Son transfert n’a pas marché, mais son sens du but peut revenir aussi vite qu’il est parti. Le football peut changer sur un seul match. »