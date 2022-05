Cet été, Chelsea aura de grosses ambitions pour pallier les départs de Rüdiger, Alonso, Christensen ou encore Lukaku.

Champion d’Europe déchu et à la peine en cette fin de saison de Premier League, Chelsea a déjà prévu un gros chantier au prochain mercato. Les départs s’annoncent nombreux en défense avec Andreas Christensen, Antonio Rüdiger et César Azpilicueta tous les trois en fin de contrat. Les Blues pourraient également se séparer d’Emerson, de retour de prêt de l’Olympique Lyonnais et déjà pisté par la Juventus Turin, ainsi que de Marcos Alonso, qui fait les yeux doux au Barça. L’avenir de Romelu Lukaku est également en suspens après une saison particulièrement décevante. D’après la presse britannique, le club londonien espère vendre le colosse belge pour au moins 75 millions d’euros.

Pour pallier ces nombreux départs, Chelsea a déjà quelques idées en tête. Tout proche de devenir le nouveau propriétaire du club, le milliardaire américain Todd Boehly veut s’offrir deux défenseurs et une superstar dans le secteur offensif. La piste menant à Jules Koundé (FC Séville) est toujours à l’étude en interne, mais Chelsea est aussi très emballé par le profil de Josko Gvardiol. Selon les informations du journaliste Ekrem Konur, le cador anglais pourrait aligner jusqu’à 59 millions d’euros pour l’arracher au RB Leipzig cet été. En parallèle, Chelsea poursuit également les négociations avec Pau Torres (Villarreal) et Kalidou Koulibaly (Naples).

Dans son édition du jour, le Daily Mail assure que les Blues pourraient venir concurrencer Manchester United sur le dossier Christopher Nkunku. Auteur d’une saison stratosphérique avec le RB Leipzig, le Français aurait demandé un bon de sortie à ses dirigeants. De son côté, ESPN estime que Chelsea va revenir à la charge sur le dossier Erling Haaland en cas de départ de Romelu Lukaku cet été. Une piste difficile à creuser, le Cyborg norvégien étant tout proche d’un accord avec Manchester City.