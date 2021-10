Le Ballon d’Or attise toutes les convoitises avec plusieurs favoris à travers la planète football. Karim Benzema, Robert Lewandowski, Lionel Messi et Jorginho semblent être les prétendants au titre. La réponse sera donnée le 29 novembre prochain mais Luka Modric a déjà révélé son favori.

Présent en conférence de presse avant la Ligue des Champions et la rencontre entre le Shakthar Donetsk et le Real Madrid, Luka Modric a donné son grand favori pour le Ballon d’Or : « Il y a beaucoup de candidats et pour moi, Karim Benzema en fait partie. Il le mérite et j’espère qu’il le gagnera. Il a remporté un titre avec la France donc il fait sûrement partie des favoris. Il le mérite. » Le Croate n’est pas forcément le joueur le plus objectif en faisant de son coéquipier le favori pour remporter le Graal.