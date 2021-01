L’Atlético Madrid s’est imposé 2-1 sur la pelouse du Deportivo Alaves, ce dimanche, pour le compte de la 17e journée de la Liga.

Marcos Llorente a ouvert la marque pour les Colchoneros (41e). Alaves est revenu sur un csc de Felipe (84e) et pensait tenir le match nul. Mais Luis Suarez a inscrit le but de la victoire en toute fin de partie (90e). L’Atlético Madrid reprend ainsi la tête du classement avec 38 points, soit 2 de plus que le Real Madrid. Une avance théorique, qui pourrait être bien plus lourde, puisque Diego Simeone et ses hommes contre deux matches en moins que leurs premiers poursuivants.