C’est fait, Luis Suarez est un joueur de l’Atlético Madrid.

Le FC Barcelone et l’Atlético Madrid confirment avoir trouvé un accord pour le transfert de l’international uruguayen de 33 ans. Selon les médias en Espagne, le montant de la transaction est estimé à six millions d’euros, sous forme de bonus.

Luis Suarez évoluait au Barça depuis six ans, avec 13 titres – dont quatre sacres en championnat et une Ligue des champions – et 298 buts à son actif. Sous réserve de passer son examen médical dans les prochaines heures avant d’officialiser le contrat de l’Uruguayen.