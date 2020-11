L’Uruguayen a été testé positif alors qu’il était en sélection. Il manquera les retrouvailles avec son ancien club du FC Barcelone, prochain adversaire de l’Atlético Madrid, qu’il a rejoint cet été.

Luis Suarez a été testé positif au même titre que le gardien de but urugayen Rodrigo Munoz et le responsable presse de la sélection, Matias Faral. Il est donc forfait pour le choc que la Celeste doit disputer face au Brésil, dans la nuit de mardi à mercredi, pour le compte des éliminatoires de la Coupe du monde 2022 au Qatar. Mais il sera aussi absent pour le choc de la Liga entre l’Atlético Madrid et le FC Barcelone, samedi au Wanda Metropolitano.