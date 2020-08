L’ancien entraîneur du PSG a tenu à remettre Raymond Domenech à sa place en lui rappelant son échec à la Coupe du Monde 2010 en Afrique du Sud.

Pour rappel, Domenech avait critiqué plusieurs coachs sur Twitter après leurs défaites en Ligue des champions.

Bizarre ces équipes qui modifient leur philosophie. Après MU et les choix de Guardiola c’est Leipzig qui se cantonne en défense et attend. Cela ne ressemble pas à une équipe allemande. Les Parisiens n’en demandent pas tant . Pourvu que rien ne change.

On livre sterling à la vindicte populaire mais le vrai responsable du Brexit footballistique de https://t.co/bL2lzluPA9 est bien la légende PeP him self. Après celle du sens tactique des Italiens, c’est cette notion floue de la beauté du jeu qui chavire devant la réalité.