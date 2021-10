Sélectionneur de l’équipe nationale d’Espagne, Luis Enrique est revenu sur la défaite de la Roja hier soir en finale de la Ligue des nations contre l’Equipe de France.

Si les Espagnols échouent en finale, l’ancien coach du FC Barcelone n’est pas du tout inquiet pour la suite et pense que cette équipe à encore de belles choses à accomplir. « Il ne manquait rien à notre équipe. C’est dommage qu’après notre but, la France ait répliqué aussi vite. C’est dommage d’avoir encaissé ce but à un moment où la France était mal en point. C’est le seul regret que nous pouvons avoir. Mais pour le reste, il ne nous manque rien du tout. Nous devons garder cette même confiance et essayer de poursuivre sur cette voie. » A-t-il déclaré.

Si le joueur du FC Barcelone Pedri s’est révélé lors du dernier Euro 2020, cette fois-ci le grand public a pu découvrir deux nouveaux talents à savoir Yérémy Pino et Gavi au poste de milieu de terrain. Deux joueurs qui feront les beaux jours de la sélection ibériques à ne pas en douter. L’Espagne sera attendue dans un an pour la Coupe du monde 2022 au Qatar…