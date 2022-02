L’Ukraine affirme que la Russie a lancé une « invasion à grande échelle » et que des explosions ont été entendues dans de grandes villes comme Kiev et Kharkiv. La finale de la Ligue des champions devait se dérouler le samedi 28 mai au Gazprom Arena du Zenit de Saint-Pétersbourg.

La finale devait se dérouler au Gazprom Arena de Saint-Pétersbourg, d’une capacité de 68 000 places, le 28 mai, mais le président de l’UEFA, Aleksander Ceferin, a convoqué une « réunion extraordinaire » du Comité exécutif pour vendredi afin de confirmer la décision de déplacer le match.

L’UEFA va déplacer la finale de la Ligue des champions de la ville russe de Saint-Pétersbourg vendredi en raison de l’escalade de la situation en Ukraine.

L’instance dirigeante du football européen a publié une déclaration jeudi, qui se lit comme suit : « L’UEFA partage la préoccupation significative de la communauté internationale concernant la situation sécuritaire qui se développe en Europe et condamne fermement l’invasion militaire russe en cours en Ukraine ».

« En tant qu’instance dirigeante du football européen, l’UEFA travaille sans relâche pour développer et promouvoir le football selon des valeurs européennes communes telles que la paix et le respect des droits de l’homme, dans l’esprit de la Charte olympique. Nous restons résolument solidaires de la communauté du football en Ukraine et sommes prêts à tendre la main au peuple ukrainien. Nous traitons cette situation avec le plus grand sérieux et la plus grande urgence. Des décisions seront prises par le Comité exécutif de l’UEFA et annoncées demain. »