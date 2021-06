Le comité exécutif de l’UEFA a approuvé ce jeudi la fin de la règle dite « des buts à l’extérieur » qui faisait loi jusqu’ici lors des confrontations en matches aller-retour.

C’est officiel, il n’y aura plus de règle du « but à l’extérieur » pour les prochaines compétitions de club organisées par l’UEFA. L’instance européenne a voté aujourd’hui à l’unanimité la révocation de cette règle, réclamée depuis déjà plusieurs années. Pour faire simple, les matches au cours desquels les deux équipes marquent le même nombre de buts lors des deux matches auront désormais 2 prolongations de 15 minutes et, si nécessaire, des tirs au but pour se départager.

« Pour donner suite à la recommandation de la Commission des compétitions interclubs et de la Commission du football féminin de l’UEFA, le Comité exécutif de l’UEFA a approuvé aujourd’hui la proposition de supprimer la règle dite ‘des buts inscrits à l’extérieur’ de toutes les compétitions interclubs de l’UEFA (à savoir masculines, féminines et juniors) de l’UEFA, et ce dès les phases de qualification de la saison 2021-22 » peut-on lire dans un communiqué publié sur le site de l’instance européenne.