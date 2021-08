Face aux incidents racistes survenus mardi soir lors du match de barrage de la Ligue des champions, l’UEFA a annoncé qu’elle ouvrait une procédure disciplinaire visant le Sparta Prague.

Deux jours après le match aller de barrage de la Ligue des champions entre le Sparta Prague et l’AS Monaco (0-2) marqué par des cris racistes des supporters de l’équipe tchèque envers les joueurs de la principauté, l’UEFA a enfin réagi. Ce jeudi, l’instance européenne a indiqué via un communiqué qu’une procédure disciplinaire était ouverte.

Il est reproché au Sparta, « le comportement discriminant » de ses supporters, les « messages offensants et provocateurs » et les « jets d’objets ». « L’instance de contrôle, d’éthique et de discipline de l’UEFA se prononcera sur la question en temps voulu », a précisé l’UEFA.