L’instance européenne a ouvert une enquête concernant les deux clubs français après quelques incidents en tribunes lors de leurs matchs respectifs en Ligue Europa.

D’après les informations de L’Equipe, l’UEFA a pris la décision d’ouvrir une enquête après les quelques incidents en tribune lors des matchs OL-Brøndby (3-0) et OM-Galatasaray (0-0) en Ligue Europa cette semaine. Le club phocéen risque plus gros dans l’histoire à cause « d’usage d’engins pyrotechniques, lancement d’objets et blocage de passages à l’intérieur du stade Vélodrome ». Du côté de Lyon, l’instance doit se pencher sur un potentiel « envahissement de terrain » et des « obstructions de passage ».

L’UEFA devrait statuer sur le cas des deux équipes de Ligue 1 le 18 octobre prochain, avant de donner son verdict le 22 octobre.