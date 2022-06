Selon les informations de L’Equipe, le PSG et l’OM sont toujours dans le viseur de l’UEFA concernant le fair-play financier.

Ainsi, le quotidien assure que l’OM et le PSG ont dû répondre, il y a plusieurs semaines, à une « demande d’informations » complémentaires sur leurs comptes. Une demande transmise par les experts l’UEFA dans le cadre du fair-play financier.

Au total, une trentaine de clubs sont dans le même cas. De leur côté, les Parisiens et les Marseillais assurent ne pas craindre une sanction. « Il y a eu des échanges et des pièces complémentaires nous ont en effet été demandées, confirme l’OM à L’Equipe. Nous les avons données et, de notre point de vue, cela va être résolu. Nos comptes vont mieux qu’ils n’ont été. Le club est en train de revenir sur les rails. Il y a maintenant beaucoup moins de pertes et nous avons l’objectif d’être à l’équilibre la saison prochaine ».