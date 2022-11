C’est désormais officiel. L’UEFA a lancé une Ligue des nations féminine.

Inexistante jusque là, la compétition s’appuiera sur le même modèle que celle du football masculin. Ainsi, les équipes féminines seront réparties en trois division, A, B et C.

La division A, sera composée de quatre poules de quatre équipes. Les années olympiques, les trois premières équipes décrocheront leur ticket pour les Jeux Olympiques. Par ailleurs, l’UEFA précise que « le classement final de la Nations League (avec promotion et relégation automatiques) et les matches de promotion et de relégation détermineront également le classement initial des équipes en vue des European Qualifiers. »

« J’ai dit cet été que nous continuerions à investir dans le football féminin, et c’est ce que nous faisons. Après un Euro féminin historique, il est temps de poursuivre le développement des équipes nationales. Nous avons créé un système ouvert, compétitif et continu dans lequel chaque match compte et qui présente une image fidèle du modèle sportif européen. » a déclaré le président Aleksander Ceferin dans un communiqué.

Cette nouvelle compétition débutera en 2023, en vue de l’EURO féminin de l’UEFA 2025.