Ce vendredi, l’UEFA a dévoilé l’équipe type de la Ligue Europa 2021-2022. Christopher Nkunku, joueur du RB Leipzig, est le seul français présent dans le onze.

Deux jours après le sacre de Francfort, l’UEFA a dévoilé le onze type de la Ligue Europa version 2021-2022. On y retrouve quatre joueurs du vainqueur allemand: le gardien Kevin Trapp, le défenseur central Martin Hinteregger, le piston gauche Filip Kostic et l’attaquant Rafael Borré, auteur du but de l’égalisation en finale. De son côté, le finaliste écossais place son défenseur central Calvin Bassey, l’ailier Ryan Kent et le latéral droit James Tavernier, meilleur buteur du tournoi (7 buts). Christopher Nkunku, joueur du RB Leipzig, est le seul français présent dans le onze.

Le Onze type de la Ligue Europa 2021-2022: