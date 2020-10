L’UEFA sort du silence et indique dans un communiqué adressé à l’AFP qu’il n’y aura pas de superligue européenne dans les prochaines années.

“Les principes de solidarité, promotion, relégation et de ligues ouvertes sont non-négociables. C’est ce qui fait que le football européen fonctionne et que la Ligue des champions est la meilleure compétition de sport au monde”, a indiqué l’UEFA à l’AFP. L’instance européenne ne souhaite pas “détruire” sa compétition et indique qu’une “superligue de 10, 12, ou même 24 clubs” serait “inévitablement ennuyeuse” pour les spectateurs.

Aleksander Ceferin, “a clairement indiqué à plusieurs reprises que l’UEFA s’oppose fortement à une Superligue”, selon l’instance européenne interrogée par l’AFP. Cette sortie médiatique arrive après les annonces de Josep Maria Bartomeu a livré à la presse que le FC Barcelone avait accepté de participer “à une future Superligue européenne entre clubs de football”. Ce dossier est encore loin d’avoir dit son dernier mot.