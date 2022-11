Ce jeudi, le coach niçois, Lucien Favre, l’a réaffirmé en conférence de presse ! L’objectif des Aiglons est de concurrencer le PSG dans 2 ans.

Fragilisé il y a quelques semaines après de très mauvais résultats, Lucien Favre est toujours l’entraîneur de l’OGC Nice ! Le GYM est sur une bonne dynamique, les Aiglons n’ont pas perdu depuis 6 matchs. Ils se sont récemment qualifiés pour les 8e de finale de la Ligue Europa Conférence et ils occupent désormais la 9e place du championnat. Si les dirigeants d’INEOS réfléchissent à ‘l’après-Favre’, l’entraîneur suisse de 65 ans n’entend pas quitter le navire. Avant d’affronter l’OL à l’occasion de la 15e journée de Ligue 1, le technicien niçois a été interrogé en conférence de presse sur les ambitions de l’actionnaire principal, INEOS. Le Suisse fait une belle promesse aux supporteurs du GYM, “J’ai dit que l’objectif, c’était d’avoir une équipe qui, dans deux ans, sera prête à jouer la Ligue des champions et à concurrencer le Paris Saint Germain. Il faut construire une équipe et cela n’est pas si facile qu’on le croit. Mais si on donne le temps, ça se fait et ça j’y crois dur comme fer. Il faudra le faire très bien et tous ensemble.“, a promis l’entraîneur niçois.