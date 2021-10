L’Olympique Lyonnais a réalisé un mercato d’été séduisant en recrutant Lucas Paqueta. Depuis son arrivée, le Brésilien régale et fait de l’OL une équipe détonante. Adoré par les fans, l’ancien du Milan leur rend bien. Une complicité nouvelle entre un joueur et son public.

« J’ai déjà dit que j’étais très heureux ici à l’Olympique Lyonnais, que je vis le meilleur moment de ma carrière. Je me sens bien, à l’aise. Je fais toujours de mon mieux chaque jour à l’entrainement. C’est le plus important. Je comprends l’amour du public pour moi, mais je n’arrive pas à le mesurer. Ça me donne la chair de poule d’être dans le stade et de voir cette ferveur. Je pense qu’ils m’aiment parce que je me donne à 100%, je me dédie à eux. Je ne peux que les remercier« , a déclaré la nouvelle star de l’Olympique Lyonnais en conférence de presse.