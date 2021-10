Annoncé remplaçant avant la rencontre contre la Belgique en demi-finale de Ligue des Nations, Lucas Digne n’était finalement même pas présent sur la feuille de match. Le latéral français s’est blessé et va quitter le rassemblement de l’équipe de France dès aujourd’hui.

Double mauvaise nouvelle pour Lucas Digne. Le latéral gauche ne pourra pas défendre sa place que l’éclosion de Théo Hernandez menace de plus en plus après chaque rassemblement à cause d’une blessure musculaire contractée ce mardi à l’entraînement. Un pépin physique qui ne lui permet pas de rester avec les Bleus. Le Français va quitter le groupe France dans les heures qui viennent : « Lucas Digne a ressenti une petite douleur musculaire mardi à l’entraînement. Il a été pris en charge par le staff médical des Bleus. Mais sa présence dimanche étant impossible, il quittera le groupe demain« , nous a informé le staff des Bleus.