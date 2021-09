Le nouveau défenseur de l’OM prédit une courte victoire des phocéens face au PSG de Messi et Neymar.

Dans un entretien accordé à Goal, Luan Peres a notamment donné son avis sur l’arrivée de Lionel Messi au PSG. Grand fan du joueur, le défenseur Brésilien a surtout hâte de l’affronter le 24 octobre prochain à l’occasion de la 11e journée de Ligue 1. Il s’est même amusé au petit jeu des pronostics.

« C’est très bien pour le championnat et pour la visibilité de la Ligue 1. Mais malheureusement, ce n’est pas à l’OM qu’il a signé. Evidemment, en tant que joueur et compétiteur, je ne voulais pas qu’il vienne, parce que je veux être champion ici et qu’avec lui à Paris, ce sera encore plus difficile. Mais en tant que passionné de football, c’est super ! Je me réjouis de jouer contre un joueur qui été élu six fois meilleur joueur du monde ! J’ai vraiment hâte de l’affronter, ça va être un sacré match, surtout le premier chez nous ! Qui sait ? Peut-être pourrons-nous faire un grand match et signer une petite victoire, comme 1-0… »