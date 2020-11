Le sélectionneur de l’équipe national d’Allemagne, Joachim Löw, n’envisage pas de rappeler Mats Hummels, 31 ans, Jérôme Boateng, 32 ans, et Thomas Müller, 31 ans, malgré leurs performances en club.

Dans un entretien accordé à Kicker, Joachim Löw a confirmé son intention de poursuivre avec le groupe actuel en vue de l’Euro, et donc de ne pas rappeler les trois joueurs pourtant très en forme du Bayern Munich. « Nous avons décidé de ne plus appeler ces joueurs, rien n’a changé. Si une situation totalement nouvelle se présente pour nous l’année prochaine en raison de l’absence de joueurs clés, il faudra l’évaluer en conséquence et réfléchir à des scénarios alternatifs », a clairement expliqué le sélectionneur allemand.