Sélectionneur de l’Equipe nationale allemande, Joachim Löw est revenu sur la déroute complète 6-0 face à l’Espagne hier soir en Ligue des Nations.

Si l’Allemagne a subi une des plus grosses défaites de son histoire, Löw ne compte pas faire ses valises et laisser l’équipe nationale. Une décision respectée par la fédération qui lui accorde totale confiance malgré cette humiliation. Comme « Bild » l’indique, la situation de Joachim Löw n’est pas en danger et il sera bien le sélectionneur de la National Manschaft dans quelques mois.

le technicien de 60 ans aurait été confirmé dans ses fonctions au terme d’une réunion de crise avec le président de la DFL Fritz Keller et le directeur Oliver Bierhoff. Il ne prévoit pas non plus de démissionner.