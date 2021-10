Jocelyn Gourvennec, entraineur du LOSC, était en conférence de presse, avant le déplacement à Clermont (samedi 17h) lors de la dixième journée de Ligue 1. Lors de ce point presse, l’entraîneur a eu des mots forts envers Karim Benzema et souhaite le voir remporter le Ballon d’Or, le 29 novembre prochain.

Après Ronaldo, Jocelyn Gourvennec a eu des mots très forts envers Karim Benzema, récent vainqueur de la Ligue des Nations. L’entraineur des champions de France en titre, a profité d’être en conférence avant le déplacer sur la pelouse du promu Clermont pour le compte de la dixième journée de Ligue 1 pour exprimer son souhait de voir Karim Benzema être le cinquième français à inscrire son nom au palmarès du ballon d’Or.

« Souvent, le Ballon d’or est attribué à des joueurs qui ont gagné des titres, a reconnu Gourvennec. La France a gagné la Ligue des nations. Benzema est un joueur, je pèse mes mots, exceptionnel. Et ce n’est pas d’aujourd’hui. Ce qu’il a fait sur la Ligue des Nations, c’est du niveau Ballon d’or. Il sait tout faire et il fait tout très bien. « Pour les jeunes c’est intéressant aussi d’aller voir Benzema. Comment il court pour aider son équipe à récupérer le ballon. Tout ce qu’il peut faire après, sa disponibilité quand l’équipe a le ballon. C’est exceptionnel. Il a l’étoffe pour gagner le Ballon d’or et je serais très heureux pour lui s’il le gagnait cette année », a confié l’entraîneur, qui est extrêmement critiqué après un début de saison loin des espérances avec le LOSC.

La cérémonie du Ballon d’Or aura lieu le 29 novembre prochain à Paris.