Peu utilisé cette saison par Jocelyn Gourvennec, le milieu de terrain du LOSC est déçu et souhaiterait se relancer dès cet hiver. Son agent confirme des contacts notamment en Russie.

Après le départ confirmé de Jonathan Ikoné vers la Fiorentina et les rumeurs concernant Sven Botman, le LOSC pourrait perdre un autre joueur cet hiver. Elément important de Lille la saison dernière avec Christophe Galtier, Yusuf Yazici joue beaucoup moins cette saison sous les ordres de Gourvennec. Le Turc est relégué à un rôle de remplaçant, il n’a par exemple disputé que 50 min en Ligue des Champions cette saison. Le milieu de 24 ans souhaite donc se relancer et retrouver du temps de jeu cet hiver. Plusieurs clubs sont intéressés par son profil et parmi eux le CSKA Moscou est l’équipe la plus presante. « Nous avons reçu une offre du CSKA, mais ce n’est que le début. Nous avons de nombreuses autres offres. Nous sommes au stade de l’évaluation », a déclaré l’agent de Yazici, Adem Cebeci, au média russe Sport-Express. Des représentants du milieu offensif lillois seraient même attendus aujourd’hui en Russie pour discuter d’un éventuel prêt avec option d’achat pour la fin de la saison. Sous contrat avec le LOSC jusqu’en 2024, le milieu turc est estimé à 15 millions d’euros par Transfermarkt.