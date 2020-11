Arrivé au cours de l’été 2019, le milieu de terrain du LOSC, Yusuf Yazici, a complétement explosé cette saison. Héros du match contre le Milan AC en Ligue Europa, l’international turc a encore ébloui de son talent les pelouses de Ligue 1 ce week-end en inscrivant un doublé contre Lorient à l’occasion de la 11e journée. Le joueur du LOSC a franchi un cap en 2020 et ses statistiques hallucinantes font de lui un des principaux artisans du début d’année tonitruant de Lille.

Yusuf Yazici n’en finit plus d’impressionner. Encore une fois étincelant en Ligue 1 ce week-end, le joueur turc a été l’homme du match lors du festival contre Lorient (4-0, 11e journée) en claquant un doublé et en délivrant une passe décisive. Une nouvelle performance majuscule, devenue presque banale, tant le milieu offensif du LOSC marche sur l’eau en ce moment. Héros contre le Milan AC en Ligue Europa (3-0) avec un triplé impensable, Yazici a mis un terme, à lui seul, à la série d’invincibilité monstrueuse de l’ogre milanais après 24 matches sans défaite, toutes compétitions confondues. Un match monumental qui ferait presque oublier son autre triplé, claqué dans la même compétition, contre le Sparta Prague (4-0).

2020 : l’année de la confirmation

Les dirigeants lillois peuvent se féliciter de leur belle trouvaille. Après une première saison en Ligue 1 en dents de scie, celui qui est arrivé à Lille au cours de l’été 2019, en provenance de Trabzonspor pour 16 millions d’euros, confirme enfin tous les espoirs placés en lui. Eloigné des pelouses à cause d’une grave blessure au genou, le talentueux turc au jeu millimétré, n’avait pas pu exprimer pleinement son potentiel. De retour à 100% de ses capacités physiques, Yazici vient de mettre tout le monde d’accord. En l’espace de quelques semaines, le milieu offensif est passé du rôle de joker de luxe à celui de titulaire indiscutable dans l’effectif des Dogues.

« Les performances actuelles de Yusuf sont le produit d’un travail acharné. Il travaille vraiment bien. C’est tout à fait normal qu’il y ait des hauts et des bas dans le football. Il revient d’une grave blessure. En étant régulier, discipliné et patient, il affiche ce degré de performance. J’espère qu’il va continuer comme ça. C’est entre ses mains » révélait encore il y a quelques jours son représentant Adem Cecebi à DHA.

Un beau chèque pour les Dogues à l’horizon

Avec ses excellents résultats et son état de forme actuel, le joueur est devenu une source de convoitises sur la scène européenne. Dans le viseur notamment de la Lazio et d’Arsenal, Yazici pourrait rapporter gros au LOSC. « C’est vraiment un honneur que les grands clubs s’intéressent à Yusuf. Lorsque Yusuf aura atteint son véritable potentiel, les Lillois veulent le vendre à de très bons clubs pour un très bon prix, et cela ne semble pas si loin » a confié son mentor. Si son poulain continue à produire un tel football dans les prochains mois, cette prédiction a de grandes chances de se réaliser.