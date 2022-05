Capitaine du LOSC depuis son arrivée au club, José Fonte n’est toujours pas rassasié. Agé de 38 ans, il a pris la décision de prolonger son contrat d’une saison supplémentaire avec le champion de France 2021.

Si le club de Ligue 1 enregistre le départ de son attaquant turc Burak Yilmaz, en revanche José Fonte ne compte pas lâcher les Dogues aussi facilement. Le défenseur central portugais a annoncé sa prolongation de contrat jusqu’en juin 2023. “Comme je l’ai toujours dit, ma priorité allait au LOSC. Le Club, par l’intermédiaire du Président, m’a dit son intention de continuer avec moi et de prolonger mon contrat. Je suis content de mes performances cette saison. J’ai joué tous les matchs, je me sens bien et je suis aujourd’hui très heureux de continuer de pouvoir écrire de belles pages de l’Histoire du LOSC, pour qui je continuerai de tout donner. C’est un club et une ville dans lesquels je me sens bien. J’aime vivre à Lille, j’ai une bonne relation avec tout le monde, avec les supporters. Nous devons continuer ensemble de faire grandir le club”, a réagi l’ancien joueur du Benfica Lisbonne au moment de la signature. Voilà une bonne nouvelle pour le LOSC qui s’apprête à recevoir la Stade Rennais samedi soir pour la 38e et dernière journée du championnat.