Face au FC Nantes, lors de la 29ème journée de Ligue 1, Jocelyn Gourvennec a du composer avec de nombreux forfaits. Le technicien breton explique ses choix tactiques et notamment le positionnement de Xeka en défense centrale.

« Avec les forfaits de Zeki, Sven et Jérémy, on savait qu’un joueur allait devoir jouer en défense à un poste qui n’est pas le sien. On aurait pu faire le choix de remettre Tiago en défense centrale et de mettre quelqu’un qui connaît très peu le poste de latéral droit comme Bradaric ou le jeune Simon Ramet. On a choisi l’option la plus ‘secure’ en faisant reculer Xeka dans la charnière. On en a parlé avec lui le matin du match et il n’est pas trop chaud au départ, mais il a compris les besoins de l’équipe. On a des joueurs capables de se sacrifier et c’est cet état d’esprit qui va nous porter« , a confié Jocelyn Gourvennec dans des propos accordés à la Voix des Sports.