Vendredi soir, Lille, champion de france en titre, a été tenu en échec, 0-0, par l’AS Saint-Etienne, en ouverture de la 28e journée de Ligue 1. Un résultat décevant pour le milieu de terrain nordiste Xeka.

Mauvais résultat pour Lille, dans la course à l’Europe. Le champion de france en titre, a été tenu en échec, 0-0, par l’AS Saint-Etienne, qui joue sa survie dans le championnat de france. À l’issue de la rencontre, le milieu de terrain des dogues, était particulièrement déçu par la prestation collective de son équipe mais aussi par le résultat.

« Ce n’était pas un de nos meilleurs matchs. On devrait faire beaucoup plus ici chez nous. On pouvait mieux exploiter la profondeur en faisant plus d’appels. On a été trop statiques. Ce genre de matchs peut arriver. On a pris du temps à trouver le bon tempo. On a dépensé bcp d’énergie à courir inutilement en première période », a ruminé le Portugais pour Prime Vidéo.

Prochain match contre les dogues, mercredi à 21h, contre Chelsea, en huitième de finale retour de la Ligue des Champions. Il y a trois semaines lors du match aller, ils se sont inclinés, 2-0. Le LOSC, qui jouera devant son public devra réaliser l’un des plus grands exploit de son histoire pour se qualifier en quart de finale.