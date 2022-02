Les Hammers sont intéressés par la signature de Jonathan Bamba pour le prochain mercato estival.

Après l’échec Jesse Lingard l’été dernier, West Ham avait essayé de recruter Jonathan Bamba mais le transfert ne s’était finalement pas fait. Les dirigeants anglais ne semblent tout de même pas avoir abandonné l’affaire. Selon les informations de la Gazzetta dello sport, les Hammers sont toujours intéressés et pourraient revenir à la charge l’été prochain. West Ham ne sera pas seul sur le dossier puisque des écuries italiennes, allemandes et espagnoles sont également sur le coup. Le média italien indique que les champions de France demanderaient 20 millions d’euros pour leur attaquant de 25 ans. Pourtant Bamba est moins flamboyant cette saison, il n’a toujours pas marqué et n’a délivré que deux passes décisives toutes compétitions confondues.