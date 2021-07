Lille promet d’être à son meilleur niveau cette saison. Après avoir été sacré champion de France la saison passée, le LOSC compte bien défendre ses couleurs, cette fois-ci sous le coaching de Jocelyn Gourvennec et plus de Christophe Galtier. L’attaquant Timothy Weah s’est voulu rassurant et a même promis du lourd pour les prochains mois.

« Je pense que cette année, on va attaquer un peu plus. Avec Christophe Galtier, on a beaucoup défendu. Du coup, c’est intéressant ce qu’il propose. Moi je suis très content comme attaquant, mon objectif c’est de marquer plein de buts, et je pense que tout le monde aime ça avec ce coach-là. On apprend chaque jour et j’espère qu’on va tous profiter ensemble. On comprend tous ce qu’il veut faire ici. Vous allez voir ça bientôt dans les matchs. On profite du stage pour bien apprendre tout ce qu’il veut faire dans le jeu. On a de la qualité, on doit juste continuer à bosser« , a assuré Weah lors d’une interview accordée à La Voix des Sports.

Le LOSC affrontera la semaine prochaine le Paris Saint-Germain pour le Trophée des Champions.