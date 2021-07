Rolland Courbis a trouvé une explication au choix de Jocelyn Gourvennec pour prendre la tête du LOSC.

« Tu as quand même Galtier qui part à Nice pour un challenge extraordinaire, avec un salaire doublé et un gars à la tête de ce club qui aura la possibilité financière pour faire quatre ou cinq grosses recrues. Tu as Vieira qui part à Crystal Palace. Tu penses que son salaire sera petit ? Il est tout simplement énorme ! Un entraîneur regarde aussi, en fonction de ses qualités et de son CV, ce qui lui est proposé. Donc je pense que Gourvennec a dû avoir des intentions et des prétentions moyennes », a indiqué l’ancien coach de l’OM et aujourd’hui consultant pour RMC.