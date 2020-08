Quelques jours après la présentation des maillots domiciles et extérieurs, le LOSC nous dévoile son troisième maillot.

Le club nordiste a choisi une tunique “third” blanche très sobre, dont les détails ont été donnés dans un communiqué. “Du blanc, une touche de rouge et de bleu : notre tout nouveau maillot Third fait la synthèse des couleurs de notre blason, mais confère à notre logo un relief surprenant grâce à son design en anaglyphe. Cette célèbre technique de trompe-l’oeil, basée sur la superposition des couleurs (généralement le cyan et le rouge), ajoute un effet 3D original et rétro !” Un maillot porté en Europa League.