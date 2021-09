Hargneux face au VfL Wolfsburg, le LOSC a manqué de peu le coche en concédant le nul face aux Allemands. Une victoire contestée par la VAR qui a refusé un but aux Lillois pour une potentielle touche au cours de l’action. Une décision qui agace Eric Di Meco qui hurle au scandale.

Les Dogues ont fait bonne impression pour leur toute première joute européenne de l’année. Passés tout proche de la victoire, les hommes de Jocelyn Gourvennec ont été stoppés par la VAR. Un fait de jeu qui ne passe pas pour Eric Di Meco : « Les images qu’on a ne permettent pas de voir si le ballon a dépassé la ligne. Pas avec la perspective, en tout cas. Ce n’est pas parce que la partie du ballon qui touche le sol est en-dehors du terrain, que le ballon est sorti. (…) Ce qui me gêne, c’est qu’aucune image ne permet de dire si le ballon est réellement sorti ou non. Comment peut-on prendre cette décision-là ? Ça ne va pas dans le sens du jeu, a déploré l’ancien défenseur. On ne peut pas enlever le but aux Lillois si on n’a pas l’image qui prouve que le ballon est dehors« , a-t-il déclaré sur RMC Sport.