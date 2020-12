Entraîneur du LOSC, Christophe Galtier revient sur la défaite hier soir en Europa League 3 buts à 2 face au Celtic Glasgow. Le coach nordiste est déçu et espère que ses joueurs retiendront la leçon.

Devant les médias après la rencontre, Galtier a évoqué cette défaite qui condamne le LOSC à défier une tête de série lors des seizièmes de finale de la Ligue Europa.

« C’est une déception. On marque deux buts et on perd. Quand on prend trois buts, c’est difficile de gagner. On fait deux erreurs sur les deux premiers buts et les choses se compliquent. On revient deux fois. Le match est plus ouvert. Il y a de la déception. Des joueurs ont débuté pour la première fois depuis longtemps, comme Niasse et Weah. On va retenir la leçon. Même s’il y a eu des changements, on aurait pu faire beaucoup mieux. On va retenir aussi la qualification. C’était difficile d’aller chercher l’AC Milan pour la première place. Ce match doit nous servir de leçon sur des détails. »