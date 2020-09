Sur le dossier Mustafa Kapi depuis quelques temps déjà, le LOSC pourrait bien concrétiser l’arrivée du milieu de Galatasaray dans les prochains jours voire les prochaines heures.

Selon le site Le Petit Lillois, le joueur de 18 ans en fin de contrat avec Galatasary cet été serait annoncé comme nouvelle recrue du LOSC par plusieurs sources turques. Le média français rapporte par ailleurs que “la FFF a enregistré la signature d’une convention tripartite entre le LOSC, le joueur et l’agent agréé par la FFF, Mahamadou Gassama, et d’un contrat d’agent sportif entre ce dernier et le joueur”.