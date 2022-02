Après l’échec Vlahovic, Arsenal aurait pris la décision de recruter Jonathan David l’été prochain.

Toujours à la recherche d’un buteur de classe mondiale pour préparer la succession de Pierre-Emerick Aubameyang et Alexandre Lacazette, Arsenal avait jeté son dévolu sur Dusan Vlahovic. Mais le phénomène serbe s’est engagé avec la Juventus Turin contre un énorme chèque de 75 millions d’euros et les Gunners vont devoir changer leur fusil d’épaule. Selon les informations d’ESPN, l’actuel 6e de Premier League aurait déjà un plan B en ligne de mire : Jonathan David.

Deuxième du classement des meilleurs buteurs de Ligue 1 cette saison (12 buts en 24 matchs), le Canadien fait les yeux doux à Mikel Arteta et son staff. Arrivé de La Gantoise contre 27 millions d’euros en 2020, il pourrait rapporter plus de 50 millions d’euros au LOSC. Une somme qui ferait le plus grand bien aux finances du club nordiste, déjà préparé au départ de sa pépite depuis les déclarations de son agent Nick Mavromaras au micro de Radio Canada.

« Pour nous, l’objectif est de terminer la saison à Lille, mais ce sera sa dernière saison là-bas pour plusieurs raisons. Je pense que la Premier League est une bonne option pour lui. Je pense qu’il aime beaucoup l’Espagne aussi parce qu’il aime le toucher de balle et les joueurs très techniques. Ces deux championnats sont une grande priorité pour lui, mais rien n’est exclu. »

