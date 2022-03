🎙 Jocelyn Gourvennec : « Renato Sanches est blessé. On aurait préféré l'avoir, mais on a différentes options possibles. Les joueurs qui joueront devront être gonflés à 300%, comme les remplaçants. On a un retard à refaire. Il faudra jouer avec cœur et courage ».#LOSCCHE #UCL