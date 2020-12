Lille est sous le feu des projecteurs cette année. Premiers en Ligue 1, qualifiés en seizièmes de Ligue Europa, les hommes de Galtier marchent sur l’eau. Mais est-ce assez pour jouer le titre ?

Les Dogues impressionnent. Leaders après quatorze journées de Ligue 1, Lille séduit. Un jeu entrainant, des joueurs techniques et beaucoup d’envie, c’est la recette qu’a réussi à mettre en place Christophe Galtier depuis le début de saison. Les Nordistes jouent à fond tous les coups et forcément, ils suscitent les attentes. Mais sont-ils capables de faire une Monaco et de concurrencer sérieusement le PSG pour le titre ? Le propriétaire Gérard Lopez y croit, mais reste mesuré.

« À effectif complet, sans blessure et en gardant la même envie, la même intensité… on peut faire quelque chose. On serait bien bête de ne pas tenter le coup. (…) Mais avec des blessures importantes, une situation un peu différente, on n’a tout simplement pas la surface ou la profondeur du PSG » a-t-il reconnu au micro de Canal +.