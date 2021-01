Alors que le mercato hivernal est ouvert officiellement depuis le 1er janvier, le LOSC, souvent très inspiré dans cet exercice avec notamment les arrivées des pépites turques Yacizi, Zelik et de l’expérimenté Yilmaz, aurait dans le viseur le joueur de Stoke City, Tom Ince.

L’odeur de la Premier League est loin pour les Potters de Stoke City. Relégué depuis 2018 en Championship, l’ancien club de Xherdan Shaqiri est en difficulté et a du mal à retrouver de sa superbe. Actuel 8e de D2 anglaise, Stoke peine dans plusieurs domaines du jeu et ambitionne de réaliser un gros chantier en attaque.

L’ailier Tom Ince, sous contrat jusqu’en 2022, n’est plus dans les plans de son entraîneur et devrait prochainement s’en aller. Le joueur de 28 ans est convoité par plusieurs clubs d’Europe, dont le LOSC. Selon le Daily Mail, Wolfsburg et Schalke sont également sur le dossier. Les prochains jours s’annoncent intéressants.