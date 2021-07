Joueur de la réserve du LOSC, le jeune Aguibou Camara s’est engagé en faveur du champion de Grèce en titre, l’Olympiakos Le Pirée.

Agé de 20 ans, celui qui évoluait avec la réserve du LOSC et international guinéen est un nouveau joueur de l’Olympiakos Le Pirée. C’est le club grec qui a officialisé la nouvelle sur ses réseaux. Camara va découvrir un nouveau championnat et une nouvelle culture en Grèce et retrouvera notamment l’ancien marseillais Mathieu Valbuena.