En partance du LOSC depuis plusieurs semaines Renato Sanches ne restera pas dans le nord la saison prochaine. Annonce proche de rejoindre le Paris Saint-Germain, le milieu de terrain portugais pourrait finalement échapper au club de la capitale.

Selon les dernières informations de ‘Sky Italia’ et le journaliste Gianluca Di Marzio, un revirement total de la situation pourrait se produire. Pour le moment, le LOSC et le PSG n’arrivent pas à trouvé d’accord et cette situation pourrait bien profiter au Milan AC qui n’a toujours pas abandonné la piste qui mène à l’ancien crack du Benfica Lisbonne.

Les Milanais pourraient reprendre espoir dans ce dossier, eux qui avaient eu l’accord des dirigeants nordistes. De nouveaux contacts auraient été établis avec l’entourage du joueur de 24 ans. Un dossier toujours épineux entre les trois clubs et c’est Luis Campos en personne qui pourrait reprendre ce dossier en main pour tenter de faire venir son compatriote dans la capitale française…