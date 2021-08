Alors que l’avenir de Renato Sanches est toujours en doute, un autre Lillois serait dans le viseur de Séville et de Wolverhampton.

Actuellement 17e de Ligue 1 avec deux petits points au compteur, le LOSC est bien loin de son rythme de champion de France. La situation pourrait devenir encore plus délicate pour Jocelyn Gourvennec et ses hommes à l’approche de la fin du mercato. Plusieurs cadres de l’effectif sont en effet annoncé sur le départ comme Renato Sanches ou plus récemment le jeune Sven Botman. D’après les informations de Marca, le défenseur néerlandais de 21 ans serait notamment sur les tablettes du FC Séville pour pallier le départ imminent de Jules Koundé.

Le club andalou devrait récupérer 60 millions d’euros de la vente de Koundé à Chelsea et serait prêt à en réinvestir presque la moitié sur le Lillois. Toujours selon la presse espagnole, le LOSC réclamerait au moins 25 millions d’euros pour ouvrir les négociations. Les Wolves de Wolverhampton, également à la recherche d’un défenseur central, pourraient aussi tenter une approche dans les derniers jours du mercato. Affaire à suivre…