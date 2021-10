Approché à plusieurs reprises par l’Atlético de Madrid, Zeki Celik devrait bientôt faire ses valises pour rejoindre les Colchoneros dès janvier. Un pré-contrat aurait déjà été signé entre le club et le joueur.

Débarqué à Lille en 2018, Zeki Celik a été une pièce importante dans le jeu des Dogues depuis son arrivée. Le Turc a véritablement progressé dans le Nord avec 111 rencontres disputées sous les couleurs lilloises pour 5 buts et 11 passes décisives. Tout l’été, un départ semblait inéluctable mais le latéral droit est finalement resté au LOSC. Un transfert avorté qui pourrait avoir lieu dès cet hiver. Selon Aksam Sport, l’Atlético de Madrid serait sur le point de conclure la signature de Zeki Celik. Un pré-contrat jusqu’en 2026 aurait déjà été signé entre le joueur et les Colchoneros ce qui pousserait alors Kieran Trippier vers la sortie. A. Aucune indemnité de transfert n’a fuité. Ce départ forcerait les dirigeants lillois à réagir alors que le flanc droit serait déserté, seuls Jérémy Pied et Tiago Djalo sont des habitués du poste…