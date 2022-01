En fin de contrat cet été, Reinildo sera autorisé à quitter Lille en janvier en cas d’offre avoisinant les 8 millions d’euros.

Alors que le LOSC a déjà enregistré le départ de Jonathan Ikoné vers la Fiorentina cet hiver, un autre joueur pourrait faire sa valise dans la foulée. Si Renato Sanches et Sven Botman sont toujours convoités par quelques-uns des plus grands clubs de la planète, c’est le Mozambicain Reinildo qui pourrait être le deuxième Lillois vendu en janvier. D’après les informations de La Gazzetta dello Sport, le club nordiste ne retiendra pas son latéral gauche – sous contrat jusqu’en juin 2022 – en cas d’offre située entre 7 et 8 millions d’euros.

Un prix jugé déraisonnable par Naples qui piste le défenseur du LOSC depuis déjà quelques mois. D’après la presse italienne, d’autres écuries de Serie A sont sur le coup, mais difficile de prédire si le LOSC recevra une offre lors de ce mercato hivernal pour Reinildo. La bataille pourrait plutôt être relancée en fin de saison, en vue d’un transfert gratuit.